ФК «Рязань» выиграл в домашней встрече и поднялся на второе место

В понедельник, 3 мая, в рамках очередного тура игр ПФЛ футбольный клуб «Рязань» принимал на своем поле «Знамя» из Ногинска.

Хозяева открыли счет уже на второй минут – отличился Георгий Журавлев. На 13-й минуте гости усилиями Дмитрия Садова счет сравняли. Но тот же Георгий Журавлев еще дважды поразил ворота противника (на 42-й и 72-й минутах), оформив хэт-трик.

Итоговый счет матча 3:1 в пользу ФК «Рязань». Победа позволила «горожанам» подняться на вторую строчку турнирной таблицы. От лидирующего липецкого «Металлурга» клуб из города на Оке отстает на четыре очка.