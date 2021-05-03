В Рязани осудили уклониста от воинской службы

В апреле 2021 года прокуратура Московского района Рязани поддержала обвинение по уголовному делу в отношении молодого человека, уклонявшегося от службы в армии.

Во время следствия было установлено, что парень имел отсрочку от воинской службы, так как обучался в одном из вузов Рязани. Но 30 июня прошлого года из высшего учебного заведения за невыполнение учебного плана его отчислили, и, соответственно, он потерял право на отсрочку.

Однако, в назначенные дни в комиссариат молодой человек не явился, уклонившись от призыва на воинскую службу.

На суде обвиняемый свою вину признал. Московский районный суд Рязани 16 апреля приговорил молодого человека по части 1 статьи 328 УК РФ к штрафу в 50 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу