За разъяснением социально-правовых вопросов обратились более 80 рязанцев

Общественная приемная "Единой России".

- В рамках тематической недели приемов граждан пожилого возраста по социально-правовым вопросам прошло много мероприятий», – рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова.

Она отметила, что с 26 по 30 апреля в региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» приемы провели депутаты всех уровней, сенаторы, специалисты региональных министерств и ведомств. За разъяснениями социально-правовых вопросов, касающихся старшего поколения, обратились 87 жителей Рязанской области.

- Также прошло несколько вебинаров, в ходе которых профильные специалисты разъяснили заявителям интересующих их вопросы, – добавила Татьяна Панфилова.

Большинство обращений, поступивших в приемную, касались обеспечения средствами технической реабилитации, санаторно-курортным лечением и предоставления льгот.

- Вопросы старшего поколения остаются актуальными. Работа, связанная с их решением, остается одним из приоритетных направлений работы приемной «Единой России», — рассказала заместитель руководителя приемной партии Елена Синица.

Направить письменное обращение на имя руководителя партийной приемной можно по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А), на электронный адрес op@ryazan.er.ru, а также опустить в почтовый ящик, установленный на двери приемной. Запись на дистанционный прием производится по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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