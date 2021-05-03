Радиостанция ТКР -ФМ запускает специальный проект ко Дню Победы

tkr-radio.ru

3 мая на «ТКР-ФМ» стартует акция «Наша Победа». Слушатели и подписчики радиостанции смогут рассказать о своих родственниках , участниках Великой Отечественной войны. Фотографии и истории фронтовиков и тружеников тыла можно отправлять на WhatsAPP радиостанции, а также в паблик в VK.

«Мы рассчитываем на то, что наши слушатели откликнутся на наш призыв , пришлют портреты и рассказы о родных, прошедших войну. Таким образом , на нашем сайте в разделе галерея появится небольшая страница памяти, наш виртуальный бессмертный полк» - рассказал программный директор «ТКР-ФМ» Денис Кораблев

Фотографии и истории можно присылать с 3 по 8 мая включительно. А в День Победы диджеи «ТКР-ФМ» озвучат в прямом эфире присланные истории .

WhatsAPP +7 (910) 50-50-93-2

VK https://vk.com/tkr_fm

сайт http://tkr-radio.ru/

tkr-radio.ru

Реклама.