На Пасху список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили еще два человека

В воскресенье, 2 мая (Пасха), в список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области включили еще две фамилии. В оперативной группе рассказали, что это 67-летняя и 74-летняя женщины.

Обе скончался они в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стал именно коронавирус.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 3 мая COVID-19 унес жизни 457 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).