Елена Митина приняла участие в съемках видеосюжета, посвященного Всемирному дню охраны труда

Елена Митина (в центре) за работой.

Депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Елена Митина приняла участие в съемках видеосюжета в «Студии ТЕХНОидей» детского технопарка «Кванториум «Дружба». Мероприятие было посвящено Всемирному дню охраны труда.

Вместе с педагогом дополнительного образования Романом Костиным парламентарий собрала таймер со светозвуковым сигналом, символизирующий «рабочее время», которое, согласно букве закона, не может превышать 40 часов в неделю.

- Мы живем в век, когда наука быстро развивается. Кванториум – это реальная возможность для подрастающею поколения экспериментировать, придумывать интересные проекты, – отметила Елена Митина. – Уверена, что в скором времени имена наших ребят будут узнаваемы в научном мире. Желаю детям полета фантазии, а наставникам – умения и желания поддержать воспитанников и помочь им в реализации самых смелых идей.

Во время сборки таймера парламентарий ответила на вопросы ведущей, ученицы проектного модуля кванториума «Дружба» Ирины Турсуновой, связанные с учебой в радиотехническом институте, работой в Госдуме и областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В России Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года. Его целью является привлечение внимания к улучшению здоровья работающих людей, а также содействие предотвращению травмирования в процессе выполнения обязанностей, снижению количества профессиональных болезней.

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