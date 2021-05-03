От клещей за неделю пострадали 22 рязанца

Иксодовые клещи в Рязанской области могут быть переносчиками боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю, с 26 апреля по 1 мая, в Рязанской области от укусов клещей пострадали 22 человека. Это те, кто обратился за помощью в медицинские учреждения. Среди таких пациентов было 10 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что Рязанская область эндемична по иксодовому клещевому боррелиозу, гранулоцитарному анаплазмозу человека и моноцитарному эрлихиозу человека. Это подтверждается результатами ежегодных лабораторных исследований.

Переносчиками перечисленных инфекций как раз являются иксодовые клещи.

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