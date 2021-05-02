В Рязани на перекрестке улиц Черновицкая и Островского иномарка протаранила столб

Удар был такой силы, что что у машины раскололся двигатель.

2 мая на перекрестке улиц Черновицкая и Островского произошло ДТП. Иномарка протаранила столб, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer выехал на перекресток улиц Черновицкой и Островского, и, не оценив обстановки, решил его проскочить. В тоже время со стороны улицы Гагарина ехал Chevrolet. Уходя от бокового столкновения, водитель «американца» принял вправо, но на сырой дороге машину занесло, и она, пробив ограждение, врезалась в столб.

Удар был такой силы, что у машины раскололся двигатель. Но водитель и пассажир остались живы - сработали подушки безопасности, а двигатель не ушел в салон, а обвалился.

По словам очевидцев, Chevrolet ехал с явным превышением скорости. Обстоятельства происшествия и степень вины водителей устанавливаются.

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