Елена Сорокина озаботилась ужасным состоянием улицы Новаторов

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела онлайн прием граждан, во время которого одна из жительниц областного центра указала на ужасное состояние улицы Новаторов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В качестве решения проблемы, Сорокина поручила управлению благоустройства подготовить проект ремонта улицы, после чего он будем участвовать в конкурсном отборе регионального минтранса.

Из чего следует, что расчитывать на скорый ремонт улицы, рязанцам не стоит из-за бюрократических процедур. Также главе города обратились с требованием отремонтировать проезжую часть на улицах Семчинская и Княжье поле.

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