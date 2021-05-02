На Оке под Рязанью рыбак выловил огромного сома

Фото: группа «Рыбалка в Рязани».

На реке Оке в районе границы ракушечника был выловлен огромный сом с человеческий рост. Пост об этом появился в группе «Рыбалка в Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по информации пользователя группы, рыбу ему удалось выловить на фидер.

«После фотосессии, конечно, был отпущен подрастать!» - поделился счастливый рыбак.

Напомним, что в 2019 году на Оке в Шиловском районе рыбак из Рязани поймал на спиннинг сома весом 71 килограмм. Тогда удивленные читатели соцсетей предположили, что такую большую рыбу можно поймать только на окуня весом один килограмм.

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