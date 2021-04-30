Рязанцев 1 мая ожидают дожди и сильный ветер

В ночь на субботу, 1 мая, в Рязани ожидается дождь, а днем – кратковременные осадки, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на синоптиков. Ветер южный, с переходом на северо-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +6...+11 С, днем +12...+17 С.

Чиновники напоминают рязанцам, что ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты, линии электропередачи и повалить деревья.

«В такую погоду пешеходам необходимо обходить шаткие строения и рекламные конструкции, а автомобилистам – быть аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

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