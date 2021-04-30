Губернатор высказался о повышении платы за проезд в Рязани

В Рязани не будут увеличивать плату за проезд в общественном транспорте ни в этом, ни 2022 году. По крайней мере, областные власти этого не планируют

— Мы этого допустить не можем – ни в этом году, ни в следующем, — сказал губернатор Николай Любимов. — Необходимо улучшать транспортную сеть и обслуживание пассажиров за счет наших ресурсов, в том числе приобретения подвижного состава, упорядочения деятельности транспортных организаций.

По словам зампреда Евгения Беленецкого, в числе приоритетов – сохранить и развивать МУП «УРТ».

— Конечно, троллейбус должен оставаться. На сегодняшний день после трамвая – это самый эффективный вид общественного транспорта. И безусловно, понимая социальную значимость этой темы, мы стремимся к тому, чтобы цена за проезд не повышалась.

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