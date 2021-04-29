В Ухоловском районе простились с блокадницей и участницей войны Верой Пупчиной

Фото: издательство "Пресса".
В четверг, 29 апреля, в Ухоловском районе простились с Верой Федоровной Пупчиной – блокадницей, участницей Великой Отечественной войны.
Она родилась 26 августа 1924 года в поселке Ухолово в многодетной семье. После окончания 7-го класса уехала к брату в Ленинград, где устроилась работать на завод «Коминтерн». Здесь совсем еще юную Веру и застала война.
Жуткую блокаду пережила чудом. Ела лебеду, собирала мерзлый картофель по полям, варила клейстер. А в 1943 году ее призвали в Красную Армию – работала в госпитале.
После окончания войны вернулась в родной поселок.
Похоронили Веру Федоровну в Ухолове 29 апреля.
P.S. Выражаем соболезнования родным и близким Веры Федоровны Пупчиной.