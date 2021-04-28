На Пасху увеличат количество автобусов до рязанских кладбищ

В день Пасхи, 2 мая, до городских кладбищ Рязани «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское» и «Богородское» увеличат количество автобусов №2. Таким образом, от вокзала Рязань-2 до кладбища «Богородское» будет ходить восемь единиц.

Кроме того, в схему движения автобусов маршрута №6 «улица Новоселов, 60 – микрорайон Братиславский» внесут изменения, в соответствии с которыми транспорт из Дашково-Песочни будут следовать до остановки «Богородское кладбище» до 15:00. Маршрут будет обслуживать шесть автобусов большого класса.

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