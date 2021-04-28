Состоялась премьера уникального авторского фильм о красотах Рязанского региона.

28 апреля в библиотеке им. Горького представили уникальный краеведческий фильм рязанского пейзажного фотографа Олега Буцкого «Мой дом – Рязанская область». Эта 25-минутная картина стала итогом четырех лет работы автора. Редчайшие кадры, снятые с высоты птичьего полета над самыми живописными ландшафтами Рязанской области.

В своей картине автор побуждает рязанцев с любовью относиться к родной природе, показывает ее хрупкость и уязвимость при антропогенном воздействии, затрагивает экологические составляющие сохранения уникальных ландшафтов, изучает возможности развития туристического потенциала Рязанской области.

Такой Рязанскую область вы не видели никогда прежде!

Информационным партнером фильма выступает рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда».

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