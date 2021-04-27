Скончалась главный мелиоратор «Рязаньмелиоводхоз» Татьяна Сысоева.

24 апреля ушла из жизни главный мелиоратор управления «Рязаньмелиоводхоз» Татьяна Сысоева, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Почти 20 лет Татьяна Николаевна проработала в управлении, занимая различные должности, а последние 12 лет - главным мелиоратором.

«Татьяна Сысоева была высочайшим профессионалом своего дела. За плодотворный труд в области мелиорации ее по достоинству отметили ведомственными наградами. Коллективы министерства сельского хозяйства и продовольствия и управления «Рязаньмелиоводхоз» выражают глубокое соболезнование родным и друзьям Татьяны Сысоевой», - говорится в некрологе.

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