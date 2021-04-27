После падения ребенка из окна в Скопине возбудили дело

После случая в Скопине, когда 11 апреля из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок, возбудили уголовное дело. Напомним, двухлетний мальчик выжил и был госпитализирован. К инциденту привели три обстоятельства: отсутствие контроля со стороны родителей, открытое окно и не выдержавшая веса малыша москитная сетка.

«Благодаря горожанам, обнаружившим ребенка и вызвавшим «скорую помощь», мальчик был своевременно госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Расследование ведется по материалам проверки, которые направила в компетентные органы Скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачова, и находится под ее контролем. Отцу и матери мальчика вменяют «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» (ст. 156 УК РФ).

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