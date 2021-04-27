Рязанский блогер снял видео из бомбоубежища кинокопировальной фабрики. Фото: Денис Мурушкин HistoryTV Рязань

Рязанский блогер Денис Мурушкин выложил видео из бомбоубежища кинокопировальной фабрики.

«Говорили, что бомбоубежища не существует, что его залили бетоном и объект погиб. Но мы нашли его. Оно существует с 1960 годов прошлого столетия», - говорится в описании к ролику.

На кадрах сюжета видно, что подземное строение действительно представляло собой бомбоубежище с жилыми отсеками, санцузлами, медпунктом, вентиляцией и другими помещениями. На объекте огромное количество старых противогазов, а также пленок – то, что производили на кинокопировальной фабрике. Здание самой фабрики снесли в 2013, а на ее месте возвели очередные высотные дома.

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