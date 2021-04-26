В Рязанской области продается лагерь «Дружба» со всей недвижимостью. Фото: стоп-кадр с видеопрезентации.

В Рязанской области продают детский оздоровительный лагерь «Дружба». Соответствующее объявление опубликовано в социальных сетях, а также на Avito.

«Продается прекрасное место для отдыха или под бизнес - территория детского оздоровительного лагеря "Дружба" со всей недвижимостью и постройками от собственника. Лагерь расположен в сосновом бору, в 600 метрах от реки Цна (Шацкий район, деревня Лесная Слобода) с оборудованным пляжем и местом для отдыха. Общая площадь - 8 га», - указано в объявлении.

По данным собственника, лагерь действовал с 2000-х годов по 2016 год. Принимал на отдых детей, детей-сирот и детей-инвалидов. В настоящее время «фактическую и финансово-хозяйственную деятельность не ведет».

Стоимость всего объекта с 20-ю летними домиками, зданиями - столовая, медпункт, овощехранилище, клуб, коттеджи и др. – составляет 28 миллионов рублей.

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