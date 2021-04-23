Парада Победы в Рязани не будет, а вот салют состоится

Праздничный салют все равно состоится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 мая в Рязани не будут проводить Парад Победы, об этом сообщил губернатор Николай Любимов на заседании областного оргкомитета «Победа».

Глава региона отметил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной.

«На федеральном уровне регионам рекомендовано не ослаблять противоэпидемиологические меры. По решению руководства страны Парады Победы пройдут только в 28 городах», - приводит слова губернатора пресс-служба регионального кабмина.

Однако по предложению Николая Любимова будет продолжена традиция встречи десантников с Парада на Красной площади в Москве. В рамках мероприятия также пройдет торжественное шествие Рязанского гарнизона. В завершение дня будет дан салют в честь окончания Победы.

Отмечается, что все мероприятия пройдет при строгом соблюдении всех необходимых санитарных норм и правил.

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