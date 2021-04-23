В отношении рязанского активиста возбудили дело за экстремизм

Фото: телеграмм-канал "Опер слил"

22 апреля в Рязани задержали 25-летнего Артема Павлова, подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности и насилию в отношении силовиков. Информацию об этом «КП-«Рязань» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Видео момента задержания молодого человека, а также отрывок из аудиозаписи, на которой парень призывает бить полицейских, появилось в сети.

«Скажу так, нам нужна критическая масса радикалов, которая просто будет на том же марше защищать протестующих. Но и протестующие мирные должны понимать, то что, как минимум если к ним в толпу затянули омоновца, то его не нужно выгонять из толпы, его нужно е… (бить)», - заявил Павлов в аудиосообщении, отправленном в общий чат.

На самих же кадрах задержания видно, как к парню подходят три крепких мужчины в масках, валят его на землю, а затем отводят к микроавтобусу маршрутки №62.

Сообщается, что в отношении Павлова возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!