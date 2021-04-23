В Рязани вновь обязывают утилизировать продукты с ярмарки выходного дня

Россельхознадзор провел очередной рейд на ярмарке выходного дня в Рязани. Фото: ryazagro.ru
Россельхознадзор провел очередной рейд на ярмарке выходного дня в Рязани. Ревизоры нагрянули на площадку возле Центрального рынка, где шла торговля 17 апреля.
«Выявлены грубые нарушения законодательства РФ в области ветеринарии», - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
К грубым нарушениям отнесли отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. В итоге проверяющие признали продукцию - тушки кур и творог - недоброкачественной и выдали два предписания на ее утилизацию.
Кстати, по данным регионального минсельхоза, на ярмарках выходного дня 17 апреля в Рязани продали больше 9 тонн мясной и больше 8 тонн молочной продукции.
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