В Рязани вновь обязывают утилизировать продукты с ярмарки выходного дня

Россельхознадзор провел очередной рейд на ярмарке выходного дня в Рязани. Фото: ryazagro.ru

Россельхознадзор провел очередной рейд на ярмарке выходного дня в Рязани. Ревизоры нагрянули на площадку возле Центрального рынка, где шла торговля 17 апреля.

«Выявлены грубые нарушения законодательства РФ в области ветеринарии», - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

К грубым нарушениям отнесли отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. В итоге проверяющие признали продукцию - тушки кур и творог - недоброкачественной и выдали два предписания на ее утилизацию.

Кстати, по данным регионального минсельхоза, на ярмарках выходного дня 17 апреля в Рязани продали больше 9 тонн мясной и больше 8 тонн молочной продукции.

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