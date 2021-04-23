Самый большой доход в декаларациях рязанских депутатов - без малого 190 млн рублей.

Депутаты Рязанской областной Думы отчитались о доходах за 2020 год. Таблица с данными из их деклараций опубликованы на сайте органа власти.

Самый большой официальный годовой доход – без малого 190 млн рублей - вновь задекларировал генеральный директор и учредитель ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Станислав Подоль. Второй в этом списке Георгий Свид, генеральный директор ООО «Авангард», с 78 млн рублей. Замыкает тройку генеральный директор ООО «Росконтракт» Игорь Трубицын - 51,5 млн руб.

Самый скромный доход с огромным отрывом указан в декларации Татьяны Чинковой, всего 85 тыс. руб. Также внизу списка Андрей Глазунов и Татьяна Гусева – 550 тыс. и 540 тыс. руб.

Из членов семей в наибольшем достатке супруга Александра Шевырева – 52 млн руб. за 2020 год. Вместе с мужем она имеет по четвертой доле апартаментов в Болгарии площадью 72 кв.м. и гаража там же (42 кв.м.) – это единственная иностранная недвижимость в декларациях. У самого депутата задекларирован доход 5,5 млн руб., автомобили Мazda СX-7 и Audi Q7, дом 309 кв.м и участок 2883 кв.м. Шевырев занимает должность заместителя председателя Рязанской областной Думы на профессиональной постоянной основе.

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