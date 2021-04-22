Неплательщику алиментов суд назначил 50 часов обязательных работ

Жителю города Касимов, задолжавшему своему ребенку полмиллиона рублей алиментов, теперь придется отправиться на обязательные работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В 2016 году мировым судом одного из участков Видновского района Московской области было возбуждено исполнительное производство по взысканию средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 25% от дохода.

Но мужчина это требование проигнорировал и на протяжении долгих лет никак не исполнял наложенные на него обязательства. По этой причине в отношении неплательщика было возбуждено административное производство.

В итоге, 13 апреля мировой судья участка №2 Касимовского районного суда назначил нерадивому отцу наказание в виде 50 часов обязательных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!