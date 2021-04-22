Неплательщику алиментов суд назначил 50 часов обязательных работ

Жителю города Касимов, задолжавшему своему ребенку полмиллиона рублей алиментов, теперь придется отправиться на обязательные работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
В 2016 году мировым судом одного из участков Видновского района Московской области было возбуждено исполнительное производство по взысканию средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 25% от дохода.
Но мужчина это требование проигнорировал и на протяжении долгих лет никак не исполнял наложенные на него обязательства. По этой причине в отношении неплательщика было возбуждено административное производство.
В итоге, 13 апреля мировой судья участка №2 Касимовского районного суда назначил нерадивому отцу наказание в виде 50 часов обязательных работ.
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