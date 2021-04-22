Рязанец устроил наркопритон в квартире на улице Олимпийский Городок

Рязанские полицейские накрыли квартиру, расположенную на улице Олимпийский Городок, в которой употребляли синтетические наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники выявили, что 33-летний мужчина организовал наркопритон в собственном жилище. Хозяина квадратных метров время от времени посещали другие любители «синтетики», что не могло остаться незамеченным соседями.
В квартире провели обыск в результате, которого были обнаружены предметы со следами запрещенных вещиств.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов…»
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