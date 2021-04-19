На Богородском кладбище Рязани восстановили просевшие могилы мусульман

На Богородскм кладбище Рязани восстановили просевшие могилы мусульман.

17 апреля мусульмане Рязани участвовали в субботнике по восстановлению могил на мусульманском участке Богородского кладбища.

Как отметили в Духовном управлении мусульман Рязанской области, во время пандемии и в минувшую зиму на Богородском кладбище захоронили более трех десятков тел мусульман. Зимой замерзшая земля неплотно ложилась в нишу могилы, поэтому весной, когда земля стала таять, могилы просели.

За пандемию и зиму на мусульманском участке захоронили более 30 человек.

Около десятка молодых ребят разных национальностей пришли на кладбище, чтобы привести холмы могил в надлежащий вид.

Духовные лица прочитали аяты священного Корана и молили Аллаха о ниспослании благословения душам похороненных мусульман.

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