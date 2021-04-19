Рязанская область замкнула рейтинг 25 регионов-лидеров по экономическому развитию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рязанская область замкнула рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Об этом сообщают Iz со ссылкой на исследования Фонда развития гражданского общества. Тот в свою очередь использовал показатели Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Показателями оценки стали девять критериев, в том числе: среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства, соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и так далее.

Если не брать в расчет Москву и Подмосковье, то выше Рязани из регионов ЦФО находятся:

- Калужская область – 9 место;

- Владимирская область – 14 место;

- Тульская область – 15 место;

- Воронежская область – 17 место;

- Белгородская область – 21 место.

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