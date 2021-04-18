В недостроенном доме под Рязанью покончил с собой мужчина

Днем 17 апреля в селе Реткино Рязанского района обнаружили труп 33-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете

— Тело погибшего обнаружили на втором этаже недостроенного дома, — рассказывает старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Ирина Корнеева. — Он был подсобным рабочим, и как раз был задействован в строительстве. Там же он и жил.

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, рабочий покончил жизнь самоубийством. Как отметили в ведомстве, ни жены, ни детей у мужчины не было.

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