В рязанском дворе на пенсионерку рухнул сук дерева

Днем 17 апреля в одном из дворов по улице 8 Марта на 75-летнюю пенсионерку упал сук дерева. Об этом сообщила администрация Рязани, но тут же упомянула, что в управляющую компанию и дирекцию благоустройства «жалоб и заявлений от граждан по спилу аварийных деревьев и ветвей по указанному адресу в последнее время не поступало».

«На место происшествия выехали специалисты управления для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования», - говорится в сообщении.

Что касается здоровья бабушки, то ей диагностировали ушиб мягкий тканей. Сейчас она находится дома, ее здоровью ничего не угрожает.

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