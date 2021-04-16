В ближайшие часы в Рязанскую область придут грозы, град и сильный ветер

По данным центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы по югу Рязанской области – Милославский, Скопинский, Ряжский, Александро-Невский и другим районам - местами ожидаются грозы, град и порывы ветра до 17 метров в секунду. Непогода сохранится примерно до 21:00 16 апреля.

В субботу в Рязани и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, порывами до десяти метров. Температура воздуха по области ночью +4...+9°С, днем +15...+20°С.

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