На обходе Кадома снимут асфальт и уложат его же заново

Стартовал капитальный ремонт обхода Кадома. Точнее четырехкилометрового участка, проходящего по улицам Песочной и Вознесенской. Информацию публикует министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

«Сотрудники дорожной службы завершили очистку полосы отвода и приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Затем произведут замену водопропускных труб и приступят к усилению основания дорожной одежды», - сообщили в министерстве.

Для усиления дорожного основания будут применять технологию холодной регенерации. Это когда снятое старое покрытие используют как компонент нового, измельчив его с помощью специальной техники и перемешав с вяжущими материалами.

На участке запланировано устройство тротуаров, парковочных площадок и новых линий освещения. Переходы оснастят светофорами и ограждением.

Подрядчик (АО «Рязаньавтодор») должен завершить работы 30 августа.