Застройщик готов снизить этажность высоток у ТЦ «Барс на Есенина»

У ТЦ «Барс на Есенина» снизят этажность высотных домов. Об этом 14 апреля во время публичного отчета заявил главный архитектор Рязанской области Роман Шашкин.

По словам чиновника, застройщик собирался возвести шесть многоэтажек, каждая из которых высотой от 30 до 36 этажей.

— Но после неоднократных встреч с жителями и самим застройщиком, последние согласились количество этажей, соответственно снизится в два раза и общая площадь квартир, — сказал Шашкин. — В настоящее время предложение строительной компании мы изучаем вместе с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Застройщик готов идти на сотрудничество.

Еще три года назад прокуратура внесла администрации Рязани представление об отмене результатов публичных слушаний о застройке территории под «Барсом» на улице Есенина и соседних кварталов. Полное название предмета обсуждения: «Проект планировки территории в районе улиц: Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в Советском районе города Рязани». Проверку инициировали градозащитники.

Еще ранее губернатор Николай Любимов просил тогдашнего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова провести обсуждение еще раз, но этого не случилось, и проект одобрили.

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