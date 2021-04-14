14-15 апреля гидрологи прогнозируют пик половодья у Рязани

Утром 14 апреля (в среду) вода в реке Оке у Рязани поднялась еще на 5 сантиметров. Уровень воды составляет 449 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 4 метра 75 сантиметров (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

Продолжает подниматься Ока и в своем нижнем течении – у Касимова и Елатьмы.

Гидрологи прогнозируют, что пик половодья у Рязани придется на 14-15 апреля. Затем вода постепенно начнет отступать.

По состоянию на 14 апреля в регионе остаются подтопленными шесть низководных мостов и 28 приусадебных участков в Борках (Рязань). Отрезаны от большой земли села Коростово и Заокское (Рязанский район) и поселок Сенин Пчельник (Ермишинский район).