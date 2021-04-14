На центральном рынке в Рязани обнаружили сотни пар контрафактных кроссовок.

13 апреля полицейские обнаружили на центральном рынке Рязани 358 пар обуви с признаками контрафакта. На кроссовках были наклеены либо пришиты товарные знаки известных брендов. Весь товар находился в продаже одного из индивидуальных предпринимателей. Мужчина с южным акцентом ловко торговал контрафактной обувью, пока к нему в контейнерный блок не пожаловали полицейские.

В настоящее время в отношении предпринимателя возбуждено административное расследование. Ему грозит штраф в размере трехкратного размера суммы товара, «явившегося предметом административного правонарушения», но не менее 50 тысяч рублей. А также конфискация всего контрафактного товара.

Мужчина ловко торговал контрафактной обувью, пока к нему не пожаловали полицейские.

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