Маму ребенка-инвалида из Рязани обманули при покупке лекарств

Оперативники нашли и задержали жительницу Удмуртии, которая еще в прошлом году обманула и похитила деньги 34-летней рязанки – мамы ребенка-инвалида, сообщает региональное УМВД.

В 2020 году в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что не может получить заказанные через интернет лекарства, необходимые для лечения малолетнего ребенка-инвалида. Ранее она нашла на сайте бесплатных объявлений предложение по продаже необходимых препаратов, и цена на них была в два раза дешевле, чем в аптеках.

Женщина позвонила по указанному телефону и согласилась, что сначала перечислит все деньги, а потом получит заказанные лекарства.

— После этого рязанка перевела на счет продавца более 15 тысяч рублей, а через некоторое время получила посылку с упаковкой дешевого витаминного комплекса, — рассказывают в пресс-службе рязанского УМВД. — Связь с продавцом тут же оборвалась.

По версии следствия, 33-летняя жительница Удмуртии разместила в интернете объявление о продаже лекарств по привлекательной цене в надежде быстро найти покупателя. Зная, что такие медикаменты используются для лечения инвалидов, что родители готовы на все, чтобы обеспечить детей лекарствами, мошенница требовала полную предоплату.

В ближайшее время материалы дела направятся в суд.

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