Рязанскому тюремщику-взяточнику почти вдвое сократили срок в колонии

Бывший сотрудник ФСИН Виктор Громов добился смягчения наказания за взятки. Вместо 7 лет он отсидит в колонии общего режима 4 года, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Громов работал заместителем начальника колонии строгого режима в Скопинском районе (ИК-3). С 2016 по 2019 год он получал взятки от осужденных (более 130 тысяч рублей), позволяя им пользоваться мобильными телефонами, предупреждая о проверках и допуская другие нарушения. Также в 2017-м он изъял телефон у одного из арестантов для собственных нужд.

Скопинский районный суд приговорил Громова к 7 годам заключения, однако после апелляции со стороны защиты вышестоящая инстанция, изучив материалы дела, решила сократить срок до 4 лет.

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