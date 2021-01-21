Экс-сотрудника рязанского УФСИН отправили в колонию на 7 лет

Экс-заместителя начальника одной из рязанских колоний признали виновным в получении взяток, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Скопинского МСО и суд установили, что с 2016 по 2018 год сотрудник УФСИН получал деньги и ценное имущество на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. За это офицер закрывал глаза на нарушения заключенных, в том числе на пользование ими мобильными телефонами. Кроме того уфсиновец предупреждал их о предстоящих проверках.

Но на этом предприимчивый сотрудник ведомства не остановился. Весной 2017 года он обнаружил и изъял у осужденного сотовый телефон, но не оформил должным образом и стал пользоваться сам.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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