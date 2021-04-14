В семи районах Рязанской области 14 апреля отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

14 апреля в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Вакино, село Ивашково, село Федякино — с 09:00 до 16:00;

- деревня Войнюково — с 10:00 до 16:00;

- село Глебово-Городище, деревня Качаново, село Пальные, деревня Свистово — с 13:00 до 16:00;

- село Желчино — с 10:00 до 13:00;

- село Алешня — с 10:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- деревня Акуловский Участок — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Никольское, деревня Федоровка, село Коровка — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Наумово, деревня Белое, деревня Зимницы — с 09:00 до 17:00;

- деревня Первушкино — с 09:00 до 14:00;

- деревня Колесниково, деревня Немятово, деревня Норино, деревня Уречное — с 11:00 до 14:00.

Кадомский район:

- поселок Кадом (переулок Октябрьский, улица Кирова, улица Смирнова, улица Советская) — с 09:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Семкино, село Заборье — с 10:00 до 16:00;

- село Агро-Пустынь, село Заокское, село Коростово — с 12:00 до 16:00.

Сараевский район:

- деревня Дмитриевка, село Озерки, село Старобокино — с 13:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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