Роспотребнадзор высказался о смягчении ограничений в Рязани

В настоящее время в Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, ведется активная работа по вакцинации населения - надеемся, что эти меры в скором времени позволят смягчить ограничения. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора, отвечая на вопрос одной из рязанок на странице губернатора Любимова.

«Николай Викторович, все соседние регионы Москва, Воронеж, Тула, Тамбов свободно проводят соревнования по всем видам спорта, а также танцевальные конкурсы. Сколько еще в Рязани будут продолжать тормозить развитие детей?» - написала девушка.

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