В Рязани не нашли факторов, которые могли бы привести к росту цен на бензин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязани создан оперативный штаб по мониторингу и принятию мер в сфере топливообеспечения, сообщает региональное управление ФАС.

Создан штаб совместно с органами исполнительной власти для «полного обхвата ситуации в Рязанской области».

Ранее антимонопольщики провели совместное совещание с региональным минэкономразвития по вопросу цен на рынках оптовой и розничной продажи нефтепродуктов.

«Выступавшие на совещании представители топливного рынка Рязанской области не отметили факторов, которые могли бы привести к росту цен на автомобильные бензины и дизельное топливо», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!