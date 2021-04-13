В Рязани не нашли факторов, которые могли бы привести к росту цен на бензин.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Рязани создан оперативный штаб по мониторингу и принятию мер в сфере топливообеспечения, сообщает региональное управление ФАС.
Создан штаб совместно с органами исполнительной власти для «полного обхвата ситуации в Рязанской области».
Ранее антимонопольщики провели совместное совещание с региональным минэкономразвития по вопросу цен на рынках оптовой и розничной продажи нефтепродуктов.
«Выступавшие на совещании представители топливного рынка Рязанской области не отметили факторов, которые могли бы привести к росту цен на автомобильные бензины и дизельное топливо», - говорится в сообщении.
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