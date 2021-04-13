Мэрия опровергла слухи о горящем доме многодетной семьи на окраине Рязани. Фото: администрация Рязани.

Администрация Рязани опровергла слухи, которые появились в социальных сетях с последующей перепечаткой в СМИ о том, что на окраине города горит «единственный дом, который смогла построить многодетная семья».

— Информация не соответствует действительности. Пожара даже близко нет. Но в этот район действительно выезжали пожарные в связи с палом травы, — сообщили в пресс-службе и приложили фотографию дома. Дом целый и невредимый.

Ранее рязанка Елена Коновалова, представившаяся руководителем многодетных семей Рязани и… хозяйкой дома, заявила, что на выделенной земле в Храпово – Божатково горит дом.

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