Гагаринский дом в Рязани посетили федеральные инспекторы

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов и федеральный инспектор Валерий Савин почтили память героической династии Гагариных возложением цветов к мемориальной табличке.

60-летие полета первого человека в космос не могло пройти незамеченным для Рязани. Ведь наш древний город теснейшим образом связан с этим событием, причем не только с первым полетом, но и с личностью первого космонавта Земли. Именно в Рязани, в скромном панельном доме по адресу улица Ломоносова, дом 9к1 в первом подъезде проживал родной брат Юрия Гагарина – Валентин. В наш город он переехал в 1963 году и 15 лет проработал мастером на Рязанском радиозаводе. Известен случай, когда Юрий Гагарин приезжал в Рязань навестить старшего брата, о чем ныне свидетельствует памятная табличка на стене исторической пятиэтажки. В дальнейшем в квартире проживали потомки Валентина Алексеевича Гагарина, правда в прошлом году его дочь все-таки переехала из семейного гнезда. Однако статус главного «космического» дома Рязани у пятиэтажки остался.

12 апреля главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов и федеральный инспектор Валерий Савин почтили память героической династии Гагариных возложением цветов к мемориальной табличке дома. Алые гвоздики оживили пасмурный утренний пейзаж. Прохожие, до той поры привычно следовавшие мимо, обращали внимание на яркие акценты и заново замечали табличку, повествующую об удивительной истории дома. Впрочем, сами жильцы, знали об особенном статусе своей пятиэтажки всегда. Федеральные инспектора встретились с нынешней хозяйкой «гагаринской квартиры» Людмилой Анатольевной:

- Мы переехали сюда лишь в прошлом году, купили квартиру у Гагариных, - вспоминает женщина. – Интерьер решили целиком не менять, чтобы сохранить элементы обстановки, в которой бывал сам Юрий Алексеевич Гагарин. Приятно ведь представлять, что за этим столом он сидел, на эти часы смотрел. Кстати, наградные настенные часы мы поспешили сохранить в первую очередь. Это теперь главная историческая реликвия нашей квартиры.