В четырех районах Рязанской области выбрали глав сельских поселений.
Фото: Александр ГЛУЗ
В минувшие выходные в четырех сельских поселениях Рязанской области прошли досрочные выборы глав муниципальных образований. Речь идет о Котелинском сельском поселении Кадомского района, Бобровинском поселении Кораблинского района, Рачатниковском поселении Михайловского района и Алексеевском поселении Сараевского района.
Кто победил в сельских выборах:
- в Кадомском районе большинство голосов избирателей - 76,30% получил Василий Попов;
- в Кораблинском районе победила Светлана Маслова - 78,09%;
- в Михайловском районе — Евгений Масляев - 94,44%;
- в Сараевском районе — Людмила Волкова – 93,50%.
«Жалоб на ход голосования ни в избирательную комиссию региона, ни в нижестоящие избирательные комиссии не поступало», - доложили чиновники правительства Рязанской области.
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