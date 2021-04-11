На скопинском рынке задержали иностранца, торговавшего контрафактом

Скопинские полицейские обнаружили на местном рынке торговую точку, владелец которой предлагал приобрести спортивную одежду известного бренда по подозрительно низким ценам.

«При этом у 34-летнего иностранного гражданина отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие принадлежность товара к соответствующему производителю», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всего полицейские изъяли 232 единицы сомнительной продукции. Предпринимателю грозит крупный штраф.

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