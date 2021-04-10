Власти проинспектировали ремонт моста через Трубеж в Рязани

Подрядчик отчитался, что подняты два пролета моста из четырех. Идут работы на третьем. Фото: admrzn.ru
10 апреля чиновники проинспектировали ремонт моста через Трубеж. Глава администрации Елена Сорокина приехала на объект вместе с новым заместителем Борисом Ясинским, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Подрядчик отчитался, что подняты два пролета из четырех. Идут работы на третьем. Чтобы сгладить влияние динамических нагрузок, в том числе из-за перепадов температур, под балки устанавливаются резиновые подпоры.
По словам Сорокиной, сделать правую половину моста за 2,5 месяца пока успевают. Фото: admrzn.ru
«Для ремонта используется специализированный фибробетон, он отличается от обычного специальными волокнами, выполняющими роль арматуры», - заявил Иван Григоров из городского управления благоустройства, отметив, что эти технологии продлевают срок эксплуатации моста.
Елена Сорокина в ходе осмотра моста поручила заделать ямы на асфальтовом покрытии битумом. Ремонт должны провести в начале следующей недели.
«Сверили выполненные работы с графиком – отставаний нет. Намеченный план – сделать правую половину моста за 2,5 месяца – на сегодняшний день реализуется», - сказала Сорокина.
По ее словам, работы не прекращаются и в ночное время.
Елена Сорокина приехала на объект вместе с новым заместителем Борисом Ясинским. Фото: admrzn.ru
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