Власти проинспектировали ремонт моста через Трубеж в Рязани

Подрядчик отчитался, что подняты два пролета моста из четырех. Идут работы на третьем. Фото: admrzn.ru

10 апреля чиновники проинспектировали ремонт моста через Трубеж. Глава администрации Елена Сорокина приехала на объект вместе с новым заместителем Борисом Ясинским, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Подрядчик отчитался, что подняты два пролета из четырех. Идут работы на третьем. Чтобы сгладить влияние динамических нагрузок, в том числе из-за перепадов температур, под балки устанавливаются резиновые подпоры.

По словам Сорокиной, сделать правую половину моста за 2,5 месяца пока успевают. Фото: admrzn.ru

«Для ремонта используется специализированный фибробетон, он отличается от обычного специальными волокнами, выполняющими роль арматуры», - заявил Иван Григоров из городского управления благоустройства, отметив, что эти технологии продлевают срок эксплуатации моста.

Елена Сорокина в ходе осмотра моста поручила заделать ямы на асфальтовом покрытии битумом. Ремонт должны провести в начале следующей недели.

«Сверили выполненные работы с графиком – отставаний нет. Намеченный план – сделать правую половину моста за 2,5 месяца – на сегодняшний день реализуется», - сказала Сорокина.

По ее словам, работы не прекращаются и в ночное время.

Елена Сорокина приехала на объект вместе с новым заместителем Борисом Ясинским. Фото: admrzn.ru

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