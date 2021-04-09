Под Рязанью половодье подходит свалке аккумуляторных отходов. Фото: ГТРК "Ока".

В селе Дубровичи Рязанского района вода из Оки подступает к свалке с аккумуляторными отходами. Местные жители опасаются, что опасные вещества окажутся на сельскохозяйственных полях или в водопроводе, сообщает «Ока».

После жалоб людей межрегиональное управление Россельхознадзора организовало проверку, а результаты экспертизы уже подтвердили - почва загрязнена опасными металлами.

Прокуратура Рязанского района направила иск в Советский районный суд Рязани, владельцам участка выдали предписание отчистить землю от мусора до конца месяца.

По данным телекомпании, собственник и арендатор пообещали вывезти мусор до 20 апреля.

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