МЖД: У рязанских электричек изменится расписание

С 12 по 15 апреля, а также с 19 апреля по 22 апреля железнодорожники отремонтируют более 7,5 км полотна на участке Берестянки - Сасово, сообщает пресс-служба МЖД. Рабочие заменят рельсошпальную решетку, очистят щебеночный балласт и уложат бесстыковой путь.

Кроме того, 15 и 21 апреля с 06:00 до 16:00, 16 и 23 апреля с 06:40 до 16:40, в ночь на 26 и 27 апреля с 22:30 до 08:30 железнодорожники заменят стрелочные переводы на станциях Ряжск-1 и Сасово.

«На время работ изменится расписание и маршруты некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях», - говорится в сообщении.

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