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Общество9 апреля 2021 15:37

Команда Андрея Караулова опубликовала тизер большого репортажа из Рязани

Съемки проходили 30 и 31 марта и были посвящены самым запущенным городским проблемам
Источник:kp.ru
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Кадр тизера большого репортажа съемочной группы Андрея Караулова из Рязани.

Кадр тизера большого репортажа съемочной группы Андрея Караулова из Рязани.

Команда портала «КарауловLIFE» выпустила тизер, то есть «затравку», к большому репортажу из Рязани. Напомним, съемки проходили 30 и 31 марта и были посвящены одним из самых наболевших городских проблем - с дорогами, общественным транспортом и ЖКХ.

Уже из тизера, который, по сути, является своеобразной выжимкой из сюжета, прекрасно видно, что рязанцы ежедневно сталкиваются с последствиями запущенности городского хозяйства: убивают свои автомобили на разбитых улицах, ходят «по колено в грязи», борются за исполнение управляющими компаниями их обязанностей, не могут дождаться своего маршрута или элементарно влезть в переполненный транспорт.

Вопреки отчетам чиновников, по мнению людей на улицах, эти проблемы только усугубляются. Реальную картину как раз и призван показать предстоящий полный репортаж, который, по нашей информации, должен выйти на YouTube-канале Андрея Караулова в середине апреля.