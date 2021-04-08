Губернатор Любимов до 2 мая продлил коронавирусные ограничения

Губернатор Николай Любимов 8 апреля изменил свое распоряжение, которое касается коронавирусных ограничений.

Согласно документу, до 2 мая в Рязани и области продлен особый режим работы стационарных организаций социального обслуживания, то есть сотрудники должны будут работать 14 дней, не покидая учреждения.

К подобным учреждениям относятся психоневрологические интернаты, детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и другие.

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