За высадку детей из транспорта водителям и кондукторам будет грозить штраф

ryazan.er.ru

«Сегодня депутаты Государственной Думы единогласно приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, следующих без сопровождения взрослых», – рассказала ryazan.er.ru член фракции «Единой России» в Государственной Думе, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Митина.

Парламентарий отметила, что в последнее время мы все чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда детей высаживают из общественного транспорта, если они по каким-либо причинам не оплатили проезд.

«При этом дети оказывались в сложном положении, а порой их жизни и здоровью угрожала опасность. Поэтому для защиты детей и было принято решение о внесении соответствующих изменений в законодательство», – добавила Елена Митина.

Теперь за принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет в автобусе, троллейбусе или трамвае один, будет грозить штраф. Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), для водителя штраф составит 5 тысяч рублей, для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тысяч рублей. Ответственность будет наступать за сам факт высадки ребенка.

Если ребенок едет в сопровождении взрослых, которые не оплачивают проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

«Штрафы будут грозить, только если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, то есть с ребенком ничего не произошло. В противном случае наступит ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации», – пояснила член фракции «Единой России» в Госдуме Елена Митина.

Напомним, президент Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников, следующих без взрослых, из транспорта, – он вступил в силу 7 марта. «Единая Россия» последовательно выступала за повсеместный запрет высадки несовершеннолетних безбилетников и обеспечила законодательное закрепление этой нормы на федеральном уровне. До этого в ряде субъектов РФ по инициативе партии были приняты соответствующие региональные законы или регламенты.

Реклама.